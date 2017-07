Här är Sörmland Topp 5:s sommarlista

Förra omgångens ettor, Drunk on the Moon, med keyboardisten Anders Wolf från Gnesta, faller ner till andra plats med låten I Saw Myself.

Bengt Sjöberg duo från Stallarholmen ligger kvar på tredje plats med egenkomponerade Gravkransvisan. Henning från Arnö utanför Nyköping faller från andra till fjärde plats med låten En härlig gammal vän.

Nyköpingsbandet Pwned By Gravity med låten All My Might, ligger kvar på femte och sista plats.

Ingen utmanare denna omgång på grund av sommaruppehåll.

Listan är tillbaka 24:e augusti

