Låga vattennivåer i Hjälmaren väntas bli vanligare

Redan idag är de låga vattennivåerna i Hjälmaren ett stort problem för båttrafiken, och de problemen ser alltså ut att öka kraftigt, enligt en färsk rapport från SMHI om hur klimatförändringarna slår mot Hjälmaren.

Enligt SMHI så kommer det med stor säkerhet att bli betydligt längre perioder med lågt vattenstånd i framtiden.

– Det skulle jag säga är ganska säkert. När det blir varmare så ökar avdunstningen både från sjön och från växtligheten som är runt omkring då, säger Anna Eklund,hydrolog på SMHI och en av rapportförfattarna.

Så det här är det man kan vänta sig alltså?

– Ja, sommartid och även en bit in på hösten så ser vi att det kommer att bli vanligare med låga vattennivåer i framtiden, säger hon.

I dag är vattenivån i Hjälmaren lägre än den fastlagda sänkningsgränsen 21,6 meter under i genomsnitt en månad per år. Vid kommande sekelskifte väntas vattennivån vara under sänkningsgränsen betydligt längre, under tre och en halv månad.

Och medelvattennivån beräknas i genomsnitt vara omkring en decimeter lägre under sommar och höst jämfört med idag.

Orsaken är det förändrade klimatet till följd av utsläppen av växthusgaser på grund av mänsklig aktivitet.

Och som vi rapporterade om igår så väntas vattentemperaturen i sjön öka med upp till tre grader under samma period.

Yrkesfiskaren Johan Nilsson från Vinön bekräftar att det är ett stort problem redan idag den tid vattennivån är låg och han ser inte fram mot längre perioder med lågt vatten.

– Oerhörda bekymmer, då kommer vi inte in i hamnarna eller vi har svårt att lägga till vid bryggorna, det blir krångligt och besvärligt på alla sätt och vis, säger han.

Problemen med de låga vattennivåerna har lett fram till att Örebro kommun ställt krav på att Eskilstuna ska minska utsläppen av vatten från Hjälmaren genom Hyndevadsån till Mälaren, något som Eskilstuna säger blankt nej till med hänvisning till den Vattendom som gäller.

Johan Nilsson tycker att det är ofattbart att det här inte är löst, sen länge.

– Det är ju otroligt viktigt både för eko-systemet och för oss som har sjön som infrastruktur. Jag har svårt att förstå att det inte går att sköta de här damluckorna på ett bättre sätt. Nej, det där måste lösas, säger Johan Nilsson.