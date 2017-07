Nordqvist bästa svenska i US Open

Svenskorna hamnade långt efter täten när golfmajorn US Open avgjordes i New Jersey.



Men Anna Nordqvist och Madelene Sagström avslutade i alla fall bra under den sista dagen på Trump National Golf Club.



Tvärtemot gick det för Pernilla Lindberg.



USA:s president Donald Trump, som äger golfbanan, var själv ute och kikade på spelet under den tredje tävlingsdagen.



Det blev däremot inga amerikaner i toppen av tävlingen som totaldominerades av Sydkorea, som hade åtta golfare på topp tio.



Sydkoreas Park Sung-Hyun tog hem segern, två slag före Kinas Shansan Feng.



Pernilla Lindberg låg på delad 22:a plats inför den avslutande dagen, men hade det tufft och gjorde veckans sämsta rond.



Sju över par, fem bogeys och en dubbelbogey, noterades hon för både för dagen och i totalsammandraget. Det gav henne en delad 48:e plats.



Bästa svenska i tävlingen blev i stället Anna Nordqvist, som efter lördagens runda på två över par nu var tillbaka på par 72. Hon slutade på totalt två över par vilket gav henne en delad 33:e plats. En missräkning för Nordqvist som är rankad tolva i världen.



Madelene Sagström hade en mardrömsrond under den tredje dagen då hon gick på 81 slag, nio över par. Hon avslutade nu tio slag bättre, en 71-runda, på totalt nio över vilket placerade henne på en delad 54:e plats.



Emma Henriksson, Caroline Hedwall och Elin Arvidsson missade alla tre lördagens cut.