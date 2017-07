Sjuk Anna Nordqvist kan missa British open

"Det kan ta månader innan jag blir helt återställd", skriver golfstjärnan i ett sms till Expressen/Kvällsposten.



Nordqvist kände sig krasslig redan inför US Open i mitten av juli, men spelade majortävlingen.



"US Open var en oerhört tuff vecka med kraftig hosta och skärande smärta i halsen hela veckan, men jag vägrade ge mig", skriver hon.



Nordqvist skriver också att hon inte rört golfklubbarna sedan US Open.



"Jag mår fortfarande inte bra, och har inte kunnat röra mina golfklubbor sen US Open, men jag kommer att försöka spela British Open".



British Open är årets sista major och avgörs i Kingsbarns nästa vecka. Solheim Cup, den prestigefyllda lagtävlingen mot USA där Nordqvist är ett av Europalagets ankare, spelas i Iowa den 14-20 augusti.