I hängmattan med Eric Bibb

Eric Bibb är en amerikansk singer-songwriter från New York som tidigt förälskade sig i Sverige. Det var hans far, Leon Bibb som var den som presenterade musikvärlden för sonen.

– För mig är musiken som en komplett värld och en metafor för hela livet. Jag kan inte förställa mig ett liv utan musik och gitarrer, säger Eric Bibb.

För Eric är det blues, afroamerikansk folkmusik, klassiskt och jazz som spelas när han uppträder med sång och gitarr på olika scener runt om i världen.

1994 slog han igenom med albumet The spirit and blues. Så här långt kan han räkna in hela 36 inspelade album.

Sommaren ser lugn ut på turnéfronten, men till hösten drar Eric ut med enmansföreställningen Tales from a bluesbrother.

På frågan om han är mer svensk än amerikansk svarar han ”jag är nog en afroamerikansk svensk som tillhör världen”. Sörmländsk är han också, Eric Bibb bor ute på landet, strax utanför Nyköping.

I vår intervjuserie "I hängmattan" träffar Kerstin Svenson kända sommar-sörmlänningar.