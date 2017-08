Besvärligt blodläge i Sörmland

– Fortsätter det gå ner kan vi bli tvungna att ställa in planerade operationer, säger Maggie Östlund vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.



Alla landsting och regioner utom Gotland, Jämtland och Västernorrland har antingen låga eller akut låga nivåer på en eller flera blodgrupper. Det visar information från sajten geblod.nu och en rundringning till landets regioner och landsting som TT gjort.

– Somrarna är ju besvärliga för samtliga blodcentraler. Vi har det också besvärligt, speciellt med de vanliga blodgrupperna. Samtidigt som blodgivare är borta har vi på blodcentralen semestrar, så det är inte alls samma kapacitet som vanligt, säger Thomas Hylvander, biomedicinsk analytiker på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– Det är inte jätteakut, men om det skulle inträffa en trafikolycka på E4, antingen i Eskilstuna eller Nyköping skulle det kunna bli en katastrof, säger han.

Värst är det i Uppsala, där bristen bedöms som akut för alla blodgrupper utom AB+. Maggie Östlund, biomedicinsk analytiker, säger att hon har strax under hälften av de 1 000 påsar med blod hon skulle vilja ha. Även i inledningen av sommaren var blodbristen i akut, men det kunde åtgärdas genom att kalla in blodgivarna.

– Vi har haft det lite kämpigt att få in rätt mängd blod de sista ett och ett halvt åren, säger hon.



En anledning är att fler omfattas av karens, exempelvis om de varit utomlands eller tatuerat sig. Uppsala har också skickat blod till andra landsting.



Blodet används exempelvis vid cancer, brännskador, olycksfall, förlossningar och blodbyten till spädbarn.

-Bara förra veckan fick vi ringa in nollnegativa blodgivare för att göra blodbytesblod till spädbarn. Vi ringde in tio stycken, säger hon.



Sjukhusen hjälper också varandra via den så kallade blodbörsen, där blod handlas mellan landstingen. Östlund berättar att det förekommer att blod får skickas med ambulanser med blåljus exempelvis till Stockholm om det är bråttom.



Även om bristen är stor på många håll så finns hopp. När Skåne på måndagen gick ut med att man behövde hjälp strömmade blodgivarna till. Tillsammans med inköpt blod från andra håll är situationen på tisdagen inte längre akut.

– Det ser ut att ha haft god effekt, säger tillförordnade verksamhetschefen Ann Jönsson, men tillägger att man fortfarande "definitivt inte är uppe i de nivåer vi vill ha".



Även Maggie Östlund är hoppfull:

-Läget är akut, men av erfarenhet så vet jag att vi kommer att klara det, säger hon.