I hängmattan med Niclas Frisk

I eftertexten till SVT-serien Fröken Frimans krig hittar du Niclas Frisks namn. Det är han som har skrivit musiken till alla säsonger så här långt.

Niclas har sysslat med musik i hela sitt liv. Redan som tonåring stod han framför spegeln i hemmet i Ludvika med en spånskivegitarr och lyssnade på Kiss. För många tog musikdrömmarna slut där, men Niclas fortsatte att utvecklas.

Han startade gruppen Atomic Swing tillsammans med tre kompisar i början av 90-talet. De slog igenom stort med låtar som Take me into the grove och Smile. Gruppen turnerade världen över. I Hängmattan berättar han hur fantastiskt det var för egot att få publikens respons. 1997 skildes gruppen åt. Sen sågs de inte på nio år innan det blev reunion 2006 och 2014.

Under ett år bodde Niclas i New York och samarbetade med Nina Person. Han har också skrivit musik till Peter Jöback, Jerry Williams, Titiyo och Carola.

– Det har verkligen blivit mycket inser jag när jag sitter här, säger Niclas och berättar att han just nu försöker sluta snusa.

