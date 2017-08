Anna Nordqvist långt efter toppen i British open

De är 11 slag efter Kim In-Kyung, Sydkorea. Därmed har Nordqvist tappat flera placeringar sedan inledningen på tävlingen.



Kim In-Kyung, Sydkorea, har en jättechans att vinna sin första major. Hon leder med hela sex slag före tvåan inför den avslutande rundan av British Open.



Med imponerande 65-68-66 har Kim In-Kyungskaffat sig ett gyllene läge att lyfta British Opens pokal under söndagen.



Totalt är hon 17 slag under par och på de tre spelade rundorna har hon endast gjort två bogey.



Att ledningen är så stor som sex slag beror dels på att engelskan Georgia Hall hade stora problem på hål 17 och 18. Först bogey och sedan dubbelbogey gör att hon är elva slag under par, precis som Moriya Jutanugarn, Thailand.



Men det var en annan sydkoreanska som var bäst under lördagen.



Park In-Bee - som var världsetta 2013 och 2014 och vann just den här majorn för två år sedan - hade nämligen 64 slag, efter åtta birdie.



Hon tog därmed ett ordentligt kliv uppåt i resultatlistan och är delad fyra. Park, nu tia i världen, tog OS-guld i Rio i fjol och har totalt sju majorsegrar.



Stacy Lewis, USA, presterade också riktigt bra under lördagen och hade en 65-runda. Hon är med det ett slag bakom Park.



Pernilla Lindberg och Anna Nordqvist är på 22:a plats på sex under par efter 70 respektive 72 slag under lördagen. Madelene Sagström är ett slag under par medan majordebutanten My Leander är två slag över par efter en 77-runda.