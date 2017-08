Körtelfebern fortsätter gäcka Anna Nordqvist

– Det har påverkat mig mer än vad jag trodde, säger hon.



Elva slag under par och en delad sjundeplats. Det var precis det besked som Anna Nordqvist ville ha i majortävlingen British Open i Fife, Skottland.



Ändå är 30-åringen lite osäker på var hon står inför Solheim Cup i Des Moines, USA.



Orsaken till det är körtelfebern, som hon började känna av inför majorn US Open i mitten av juli.



– Det var väl inte den allra bästa tajmningen, men det är inte så mycket man kan göra åt det nu. Jag försöker bli bättre. Det har varit ett annorlunda år men jag tycker att jag har spelat bra med de förutsättningar som jag har haft, säger Nordqvist.



– Hostan lade sig i början av förra veckan, och då hade jag hostat i fyra och en halv vecka. Men jag kan fortfarande vakna upp och ha ont i halsen vissa dagar. Jag känner mig även andfådd när jag går upp för en backe, så det är väl inte optimalt men jag är ändå redo för att spela.



Utöver halsont och sämre kondition är inte heller orken densamma som tidigare.



– Jag har bra och dåliga dagar och just nu har jag fler bra än vad jag har dåliga. Men jag har fått ta det lugnt, så jag har inte riktigt samma förberedelser som jag tidigare har haft inför Solheim Cup, eller i allmänhet då, jag inte har tränat så mycket, säger hon.

– Det blir en utmaning att se den här veckan, om jag klarar två matcher i rad under en dag. Det tar mycket energi. Jag tar det lite dag för dag, men det har påverkat mig mer än vad jag trodde.



TT: Är det en chansning att vara här?



– Nej, den största chansningen var British Open. Nu har jag haft ytterligare en och en halv vecka med vila. Jag tränade inte så mycket förra veckan för att försöka spara energi, säger hon.

-Nu är det matchspel och då spelar jag inte lika många hål.



Solheim Cup inleds på fredag i Des Moines, Iowa, USA.