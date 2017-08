Fler vill sanera sin ekonomi

Det visar siffror från Kronofogdemyndigheten.

Fram till första juli hade Kronofogden tagit emot drygt 10 600 ansökningar om skuldsanering - mer än dubbelt så många som under första halvåret i fjol. Förklaringen är att det blivit enklare att ansöka och lättare att hantera det praktiska i själva saneringen.

Men att regeländringarna skulle öka intresset så mycket hade Kronofogden inte räknat med.

– Vi visste att det fanns ett uppdämt behov men trodde inte att ansökningarna skulle komma så snabbt, säger enhetschef Per-Olof Lindh.



Bakgrunden till lagändringen är att väldigt många människor levt under knappa ekonomiska förhållanden under många år, kanske i decennier. Ofta har överskuldsättningen sin upprinnelse i en skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom eller en annan livskris.



– Vi uppskattar att omkring 30 000 personer i våra register skulle kunna få skuldsanering, men har inte ansökt. De har kanske inte haft kraft, eller avskräckts av den tidigare ganska komplicerade ansökan.



Ändringarna i skuldsaneringslagen innebär också att den skuldsatte endast behöver betala en månatlig summa till Kronofogden, som i sin tur fördelar summan till fordringsägarna.



– Många tycker nog att det är skönt att själv slippa betala 20, 30 eller 40 borgenärer varje månad, säger Per-Olof Lindh.



Men följden av att antalet ansökningar skjutit i höjden, och tros landa på 20 000 före årsskiftet, är att Kronofogden har svårt att hinna med. Det dröjer nu upp mot nio månader innan de skuldsatta får besked om de beviljas skuldsanering.



– Vi förberedde IT-system och rutiner för att ta emot cirka 15 000 ansökningar under 2017, men vi bedömer att det blir 20 000 i stället. För att klara av detta behöver vi helt enkelt mer i anslag från regeringen, säger Per-Olof Lindh.