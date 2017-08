We Change inspirerar unga i Eskilstuna

Bakom initiativet står "We Change" - en hållbarhetssatsning som syftar till att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling i världen.



Under onsdagsförmiddagen fick elever från Rinmangymnasiet, Rekarnegymnasiet och NTI-gymnasiet bland annat träffa chefer från flera svenska storföretag, för att höra hur de arbetar mot en mer hållbar värld.



– Det finns en väldigt stor oro bland unga idag för framtiden, för klimatförändringarna och för jobb och bostad, och vi vill skapa en mötesplats, en plattform där ungdomar kan göra om den här oron till en kraft att arbeta framåt, säger Björn Fondén, en av föredragshållarna från We Change.