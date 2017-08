Sörmland Topp 5: Luna Joyce bubblar med Paper Picture

Placeringarna på listan innan sommaren gäller och det innebär att Svartlösakören & Anne ligger kvar på första plats med låten Ligg med mig.

Drunk On the Moon, med keyboardisten Anders Wolf från Gnesta, är kvar på andra plats med låten I Saw Myself. Bengt Sjöberg duo från Stallarholmen är trea med egenkomponerade Gravkransvisan.

Henning från Arnö utanför Nyköping är fyra med låten En härlig gammal vän. Nyköpingsbandet Pwned By Gravity med låten All My Might, ligger kvar på femte och sista plats.

Och så slänger vi i vanlig ordning in en utmanare, Luna Joyce från Eskilstuna med låten paper Picture.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

Rösta:

Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:03 och avslutas tisdag midnatt.