Banken uppmanar: Lämna in dina mynt

Endast 43 procent av mynten har hittills lämnats in och i dag är sista dagen att lösa in mynten för att få in dom på sitt kontokort.

– Vi hade en strid ström i juni månad då mynten blev ogiltliga som betalmedel, säger Anders Skepplund som är chef på kassa och kundtjänst på Sparbanken i Eskilstuna.

Han tror att det kommer komma in fler mynt.

– Förmodligen kommer vi ha mycket folk som vill sätta in sina pengar idag, säger Anders Skepplund.

Det handlar om 983 miljoner mynt som uppgår till ett värde av 1,6 miljoner kronor, enligt riksbanken.