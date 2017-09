Ännu en brand i gareglänga i Eskilstuna

Branden tog sig i regelverket och i isoleringen och rök spred sig i garagelängan.



Det hela upptäcktes ganska omgående och räddningstjänsten åkte dit och släckte. Bland annat var den tvungen att bryta upp två garageportar i samband med släckningen.

Väktare kallades in för att bevaka platsen så att ingen skulle ta sig in och stjäla saker från garagen.



På kort tid har det brunnit två gånger i garage på olika adresser på Skrinnarvägen i Viptorp. I fredags kväll brann en husvagn i området och branden spred sig till ett garagelänga.

I fredags brann det även i två bilar i Årby och Hällberga och i byggplast i Torshälla.

Polis och räddningstjänst misstänker att samtliga bränder var anlagda. Men det finns officiellt inga misstänkta för bränderna.

Som P4 Sörmland rapporterade i fredags har antalet bilbränder i Eskilstuna ökat under sommaren jämfört med sommaren 2016. Under perioden maj-augusti i år var antalet anmälningar 31. Förra sommaren under samma period var antalet 26.