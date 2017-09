Haidar vill sänka hastigheten vid skola

Haidar Alkamisi bor i Råbergstorp och har tre barn som går på Lagersbergsskolan tillsammans med drygt 400 andra elever.

Under tio dagar har han samlat in cirka 250 namnunderskrifter för att sänka hastigheten från dagens 50 kilometer i timmen till 30 under dagtid på vardagar.

– När barnen kommer till skolan går många över vägen där det kör mycket bilar och lastbilar, säger Haidar Alkamisi.

Enligt Eskilstuna kommun är det dock inte aktuellt att sänka hastigheten.