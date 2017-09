Sportkrönika: En av de största skrällar vi sett

Då var krisen i Eskilstunaklubben total och existensen hängde på en skör tråd. En arbetsgrupp bestående av Håkan Ringqvist (klubbens nuvarande ordförande), Kjell Andersson, Fredrik Edberg och Magnus Zetterström räddade Smedernas överlevnad efter en massiv insats och jakt på sponsorer.

Tack vare det kunde Smederna fortsätta säsongen 2016, även om de tvingades köra med ett lågbudgetlag på bortaplan.

Smederna kör SM-final 2017. Hade jag sagt det till någon 16 augusti 2016 efter att Smederna förlorat i den sista omgången borta mot Masarna med 62-28 och det stod klart att de blev sist i Elitserien hade jag blivit hånad och utskrattad. Då räddades Eskilstunas speedwaystolthet kvar i högsta serien tack vare att Västervik valde att avstå ett avancemang till Elitserien.

Smederna kör SM-final 2017. Hade jag sagt det till någon i juni hade jag förmodligen blivit hånad och utskrattad. Då kom nämligen kallduschen att Smedernas stjärna Grigorij Laguta testat positivt i ett dopingtest. En av lagets viktigaste förare och mest stabila poängplockare var inte längre tillgänglig. Ett bakslag – givetvis.

Men det var då som saker och ting började hända på allvar i laget som nu kommer att möta Elit Vetlanda eller Rospiggarna i SM-final om två veckor. Matej Zagar tog direkt stort ansvar och verkade gilla att ta över Lagutas roll.

När sedan Zagar dippade lite i sin form klev andra förare fram, bland annat Andzejs Lebedevs, som haft en strålande säsong. Det är lätt att hylla förare som Zagar och Lebedevs men vi får inte glömma Pontus Aspgren som fick den otacksamma uppgiften att ”ta över” efter hela Eskilstunas kelgris Magnus Zetterström.

Han har verkligen imponerat på mig tillsammans med fightern Mikkel Michelsen. Så kanske, även om alla helst hade undvikit Lagutas avstängning, gav det något gott med sig. Nämligen en fantastisk lagmaskin som nu har nått ända till SM-final.

Vad är det då som har hänt?

Den största delen är att klubben nu mår bra igen och att ekonomin går i en positiv trend. Med det i bagaget kan lagledarna Jerker Eriksson och Stefan Jarl verkligen fokusera på att ta ut det bästa laget till varje match och ge förarna rätt förutsättningar att lyckas.

Jag nämnde tidigare att Smederna förlorade mot just Masarna med 62-28 i Elitseriens sista omgång 2016. Därför är det ganska symboliskt för den resa Smederna har gjort under ett år att det är just Avestalaget som nu besegrades med 94-86 över två matcher, den här gången i semifinal.

Matej Zagar är hela speedewayeskilstunas nya älskling. Slovenen har tagit 33 poäng av Smedernas totalt 94 i dubbelmötet mot Masarna. Jag är den första att erkänna att jag hade fördomar om Matej Zagar.

Inte för att han är en dålig speedwayförare utan för att han, enligt rykten, varit en diva och absolut ingen lagförare. Det är dags att det ryktet tvättas bort nu! Zagar har utan tvekan medverkat till den lagkänsla som Smederna blivit kända för den här säsongen.

Jag har jobbat med att bevaka lokal sport i åtta år. Detta är överlägset den största skräll och prestation jag varit med om. Den slår handbollssemifinalen 2009 när Guif slog ut Sävehof. Nu återstår det att se om Smederna kan göra det Guif inte lyckades med då – ta hem det där efterlängtade SM-guldet.