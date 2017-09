Hör Ulf Kristerssons svidande kritik mot regeringens höstbudget

– Regeringen agerar som om vi fanns i en lågkonjunktur när vi är i en brinnande högkonjunktur, säger Ulf Kristersson.

Bland annat föreslår regeringen att barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden, skatten sänks för pensionärer, studiebidraget höjs med 300 kr per månad och det blir mer pengar till skolan, försvaret och vården.

- Vi gjorde reformer på arbetsmarknad och bidragssidan i Sverige som vi fortfarande har nytta av. Hade regeringen tyckt annorlunda hade dom tagit bort jobbskatteavdraget, säger Ulf Kristersson.

Han fortsätter:

– Finansministern beskriver sin otroliga sparsamhet. Hon spenderar bara 40 av de 70 miljarder hon ansåg fanns tillgängliga och beskriver överskott som är ganska stora. Ja, de ä stora just nu. Vi gör inte det vi borde göra just nu för att kunna göra det vi måste göra vid nästa lågkonjunktur. Det döljs av fina siffror just nu, men det här är inte ett starkt sparande jämfört med historiskt.

Regeringen föreslår satsningar för över 40 miljarder kronor i budgeten för 2018. Finansminister Magdalena Andersson (S) skriver i en kommentar att Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas starkt.



"Det finns nu utrymme att genomföra omfattande reformer och ändå nå överskottsmålet för de offentliga finanserna.", skriver hon.





Mer om regeringens höstbudget här!