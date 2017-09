Sörmland Topp 5: Jambrains bubblar med The Curse of Shane MacGowan

Eskilstunabon Johan Alms soloprojekt, Jambrains har hörts på Sörmland Topp 5 förut med låtar som Don't Let Me Go och Cries of Angels.

Nu är han tillbaka med låten The Curse of Shane MacGowan. En låt med keltiska influenser om våndan av att ha en sångröst som liknar Shane MacGowans från The Pogues.

Ny etta på Sörmland Topp 5: Les Gordons med Let the Music Speak

