Etta på Sörmland Topp 5: Les Gordons från Eskilstuna

Les Gordons, med gitarristen Dan Göransson från Eskilstuna, fortsätter att toppa Sörmland Topp 5 med låten Let the Music Speak.

Förra omgångens utmanare, Jambrains från Eskilstuna, tar sig rakt in på andra plats med låten The Curse of Shane MacGowan.

Arsadi med gitarrist och basist i Nyköping faller från andra till tredje plats med låten Green Walls.

Eskilstunamusikern Luna Joyce ligger kvar på fjärde plats med egenkomponerade Paper Picture.

Svartlösakören & Anne faller från tredje till femte och sista plats med låten Ligg med mig. Medlemmarna hittar du i Björnlunda, Gåsinge-Dillnäs och Trosa.

Lämnar listan efter nio omgångar gör Drunk on the Moon med låten I Saw Myself. Bandets keyboardist kommer från Gnesta och heter Anders Wolf.

Bubblar gör välbekanta Nyköpingstrion Miss Winter och låten Walk Like A Soldier.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

Rösta:

Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:03 och avslutas tisdag midnatt.