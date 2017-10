Två gripna för butiksrån

Rånet skedde under lördagskvällen och männen fick med sig kontanter och tobaksvaror. Personal larmade polisen via ett överfallslarm och hade ett bra signalement på gärningsmännen.



Polisen var snabbt på plats och kunde ett par hundra meter från brottsplatsen hitta två män som stämde bra in på signalementet. Polisen hittade också gods som kunde kopplas samman med rånet, uppger polisen Södermanland.



De gripna männen kommer att förhöras under natten.