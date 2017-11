Efter cross-olyckan i USA: "Puffen" kan snart vara på väg hem

Den 11 oktober råkade Strängnäsbon Johan Puffen Nordling ut för en olycka med motorcrossen under en semesterresa med familjen i USA. Han flögs akut till sjukhus och hamnade i koma.

Nu en dryg månad senare är han vid medvetande men kvar i sjuksängen i Kalifornien.

– Han har börjat kommunicera och det som är underbart är att både svenskan och engelskan fungerar så hjärnan är inte så illa däran som vi först trodde, berättar Johans syster Sofia Hamelin.

Johans öde har engagerat tusentals personer i Strängnäs med omnejd att på olika sätt samla in pengar för att få hem Johan. Detta under hashtag #kämpapuffen. Hittills har över en miljon kronor samlats in.