Lars är med i fyra körer, en visgrupp och en vandringsgrupp. Han är också språkvän och har öppnat upp sitt hem för 30-årige Samad från Afghanistan.

Den som nominerade Lars till årets Ljusbärare var Mari Backlund, med följande motivering:

Han är språkvän på tisdagar och har just låtit en man på dryga 30 år som är på väg in i det svenska samhället flytta in hos sig.

Lars är en man som visar hur man som medmänniska bör vara, och utnyttjar sin pigghet och pensionärsliv till max!