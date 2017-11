Hon gör föreställning om Frida i Torshälla

Det är skådespelaren och manusförfattaren Anna Bromee, som står bakom föreställningen i samarbete med Eskilstuna riksteaterförening.

Anna Bromee träffade Anni-Frid i somras när sångerskan var hemma i Torshälla för att delta i stadens 700-årssjubileum. Frida hade sedan tidigare gett sitt godkännande till föreställningen.

– Det var fint att personligen få tacka för hennes förtroende när vi möttes i Krusgårdsparken. Hon har varit så generös och varm när vi haft kontakt kring den här föreställningen sedan tidigt i våras, säger Anna Bromee.

"En Frid(a) för själen" tar med publiken på en över trettio år lång musikalisk resa. Från Torshälla och talangjakterna på 60-talet - med en liten sväng via ABBA - till soloframgångarna på världsscenen på 80- och 90-talen.



Musiken i föreställningen har specialarrangerats och spelats in bland annat av Anni-Frids vän och pianist från ungdomsåren, Gunnar Sandevärn, basisten Rigmor Bådal, även hon uppvuxen i Torshälla.



För regin svarar skådespelerskan Gunilla Nyroos, som under några år i barndomen bodde i Eskilstuna.

Efter premiären ska föreställningen sättas upp på Göteborgs stadsteater, Helingsborgs stadsteater och konserthuset Spira i Jönköping.