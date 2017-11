Tillsammans för Eskilstuna: Låt ensamkommande stanna

Nätverket Tillsammans för Eskilstuna och de Ensamkommandes förbund anser att kommunen ska låta dem stanna, som en rad kommuner har gjort, och har därför bjudit in in politiker från höger till vänster till en paneldebatt under måndagskvällen.

Eskilstuna kommun anser att det är statens ansvar när de fyllt 18 år, men Natalie Söderberg i nätverket Tillsammans för Eskilstuna anser att de borde få stanna.

-– Vi ser att situationen med de ensamkommande ungdomarna är extremt allvarlig. De som jobbar nära ungdomarna och ungdomarna själva ser att ungdomar bryter ihop varje dag, dels av rädsla för att skickas tillbaka till ett land i krig där man inte känner någon och av rädsla över att bli omflyttad när man fyllt 18, säger Natalie Söderberg i nätverket Tillsammans för Eskilstuna.

Hon menar att många av ungdomarna har lärt känna Eskilstuna, börjat i skolan och i en idrottsförening och att de därmed lärt känna vuxna och fått vänner i deras egen ålder vilket ger dem trygghet.

Kommunen har dessutom investerat i boende, gode män, advokatkostnader, menar Natalie Söderberg, som anser att det är resursslöseri att flytta dem till andra delar av landet.

Regeringen skjuter till extra pengar till kommunerna så att ensamkommande som fyllt 18 år i väntan på asylbeslut ska kunna bo kvar.



Men P4 Sörmlands genomgång i veckan visar att det i Sörmland bara är Vingåker som tagit ett beslut om att låta de ensamkommande som vill få stanna kvar.