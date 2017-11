Sörmlands läkemedelskostnader ökar mest i landet

Fram till i oktober i år ökade kostnaderna för läkemedel på recept med 8,3 procent i Sörmland. Bara Gotland ligger på samma nivå. I snitt ökade alla landstings läkemedelskostnader med 5,5 procent, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Om årets ökningstakt håller i sig hamnar kostnaden på över 720 miljoner i år.

– Vi inför nya läkemedel som kan bota sjukdomar på ett helt annat sätt än tidigare, men det till en högre kostnad. Vi kanske också är mera framgångsrika i Sörmland på att ta oss an de nya läkemedlen, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Det är framför allt nya mediciner mot Hepatit C, Stroke och prostatacancer som driver upp kostnaderna.

Kostnaden för förskrivna läkemedel per invånare i Sörmland ligger på omkring 2 100 kronor per år, en bra bit över Sverigesnittets 1 900 kronor per invånare, enligt SKL:s senaste rapport.

För läkemedlen utgår ett statsbidrag, men pengarna räcker inte i Sörmland, vilket har lett till underskott i läkemedelsbudgeten.

– Vi jobbar naturligtvis med att få ned underskottet. Men vi har en god ekonomi. Det gör att vi har ett handlingsutrymme att hantera de underskott som uppstår på ett ordnat sätt, säger Jan Grönlund.