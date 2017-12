Hör hyllningslåten "Bästmanland" till Västmanland!

Vi på P4 Sörmland utmanade P4 Västmanland i att samla in mest pengar till Världens barn under höstens insamling. Vi förlorade men är väldigt stolta ändå över alla som samlade in pengar och så är vi givetvis jättestolta över vår egen låt. Då sjöng vi för Världens barn - nu sjunger vi för våra grannar i norr.

Varsågoda Västmanland!

Sången är skriven av Katarina Wahlström på P4 Sörmland tillsammans med Hans Bigestans.