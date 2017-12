Varmare Mälaren ger dyrare dricksvatten

I dag är Mälaren täckt av is i genomsnitt 80 dagar per år, men enligt nya beräkningar från SMHI kan det ha minskat till mellan 20 till 40 dagar om året vid sekelskiftet och vissa år kommer det inte finnas någon is alls.

Temperaturen i vattnet beräknas öka med 1,5 till 2 grader vid ytan, och åtminstone med en halv grad vid botten.

Det här får stora konsekvenser för upptagningen av dricksvatten från sjön, för varmare vatten innebär fler bakterier och större risk för rejäla algblomningar som medför giftiga ämnen som man måste ta bort för att göra vattnet drickbart.

För dricksvattenproducenterna runt Mälaren innebär det att man måste investera mer att man i dag måste titta på en rad lösningar för att upprätthålla kvaliteten på dricksvattnet också i framtiden.

Det kan handla om att man måste ta upp dricksvattnet längre ut i sjön, där temperaturen är lägre, men även att man utvecklar en mer effektiv rening av vattnet. Men det är däremot inte tänkt att smaken på vattnet ska påverkas.

– Förhoppningsvis kommer vattnet att smaka precis som i dag, säger Kristina Dahlberg, processingenjör på Norrvatten.

– Vi har satt upp ett mål att vi ska kunna möta de här förändringarna som sker i råvattentäkten med åtgärder i vattenverket, så att vi även i framtiden ska kunna producera ett hälsosamt och rent dricksvatten.

Kommer det att kosta mer?

– Ja, om man gör investeringar i vattenverket, så kostar det ju pengar, och då kommer det ju innebära en kostnad via taxan också, säger Kristina Dahlberg.

(För att Mälaren ska klassas som istäckt i SMHIs beräkningar måste hela sjön vara täckt med is i minst tre dagar).