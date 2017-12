Årets sista Topp 5-lista toppas av Emil Carlsson

Årets sista Sörmland Topp 5-lista är framröstad av P4 Sörmlands lyssnare och det finns en helt ny etta: Emil Carlsson heter han och är från Malmköping. Du hör honom med låten Will You Stay With Me?

Lämnar listan gör Eskilstunaduon Two Of Us efter tre veckor med låten Dad.

Veckans bubblare är Methodical Hatred från Eskilstuna med låten Useless Clockwork.

