Stopp i tågtrafiken till och från Stockholm

Ett elfel ställer till det för många av landets tågresenärer. Totalstopp råder för alla tåg som går söderut från eller genom Stockholm central via Flemingsberg. Felet väntas vara åtgärdat klockan 15.00.



– Fram tills dess har vi 33 tåg som påverkas, säger Lina Edström vid SJ:s pressjour.



Enligt henne leds tågen om via Västerås och Eskilstuna. Och alla resenärer som via SL kan ta sig förbi de stationer där tågen inte kommer fram är det gratis resor som gäller.

– Man får visa upp sin SJ-biljett.



Samtidigt drabbar elfelet även pendeltåget. Men enligt Lina Edström kan de köra andra vägar och i vissa fall ta sig förbi de drabbade sträckorna.



Problemen började vid 11-tiden och till en början var det stopp såväl norr- som söderut.

Stoppet påverkar tågen på sträckorna:

Stockholm-Västerås/Örebro/Göteborg

Stockholm-Uppsala/Falun/Gävle/Sundsvall/Umeå

Stockholm-Katrineholm/Hallsberg/Göteborg/Karlstad/Oslo

Stockholm-Norrköping/Linköping/Malmö/Köpenhamn

Stockholm-Eskilstuna/Arboga