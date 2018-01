15 000 vapen lämnades in – inget kunde kopplas till brott

Under februari till april i år är det åter igen dags för en vapenamnesti i Sverige. Förutom att polisen samlar in vapen under amnestin för att dessa inte ska användas i kriminella sammanhang hoppas polismyndigheten samtidigt kunna knyta inlämnade skjutvapen till brott.

Men det senare lyckades man inte med under förra amnestin.

– Ett 60-tal vapen som utsågs som intressanta ur ett brottsperspektiv provsköts av Nationellt Forensiskt centrum under den förra amnestin. Inget av dessa vapen kunde knytas till ett brott, säger Joakim Norenhag, projektledare hos polismyndigheten för den kommande amnestin.