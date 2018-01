Oklart när vattenproblemet i Tystberga är löst

– Just nu har vi läget under kontroll, men det är klart att det är allvarligt tills vi vet exakt vad följderna blir, sa kommunens VA-chef, Mats Lindberg till P4 Sörmland under fredagsförmiddagen.

Kommunen uppmanade de som bor i Tystberga att använda så lite vatten som möjligt det kommande dygnet efter att en långtradare på onsdagskvällen körde in i mitträcket på E4:an och diesel läckte ut.

Enligt Nyköpings kommun finns ingen risk för dricksvattnet, men kommunen uppmanade ändå Tystbergaborna på hemsidan igår att använda så lite vatten som möjligt fram till ikväll.

Utredning pågår om olyckan kan påverka vattentäkten. Nyköping vatten stängde av intaget av råvatten som en extra försiktighetsåtgärd för att säkra rent dricksvatten.

Vattenförsörjningen till Tystberga säkras genom att tankbilar förser vattentornet med vatten, men det täcker dock inte helt den normala vattenförbrukningen, skriver kommunen på sin hemsida.

Hur mycket diesel som har runnit ut är oklart.

På fredagseftermiddagen väntas en lägesrapport. Först efter det kan kommunen eventuellt ge besked om när Tystbergaborna kan förbruka vatten som vanligt igen.