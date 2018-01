Malin Crépin har en av rollerna i guldbaggevinnaren Sameblod

Malin Crépin spelare Elise i Sameblod.

Lene Cecilia Sparrok fick priset för bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Elle Marja i Sameblod.

"The Nile Hilton incident" fick pris som bästa film och Fares Fares fick pris som bästa manliga huvudroll

Här är guldbaggevinnarna 2018:



Bästa film: "The Nile Hilton incident"



Bästa regi: Ruben Östlund: "The square"



Bästa kvinnliga huvudroll: Lene Cecilia Sparrok: "Sameblod"



Bästa manliga huvudroll: Fares Fares: "The Nile Hilton incident"



Bästa kvinnliga biroll: Julia Kijowska: "Jordgubbslandet"



Bästa manliga biroll: Stellan Skarsgård: "Borg"



Bästa manus: Amanda Kernell: "Sameblod"



Bästa foto: Fredrik Wenzel: "The square"



Bästa klipp: Anders Skov: "Sameblod"



Bästa kostym: Louize Nissen: "The Nile Hilton incident"



Bästa ljud/ljuddesign: Fredrik Jonsäter: "The Nile Hilton incident"



Bästa mask/smink: Petra Cabbe: "Solsidan"



Bästa originalmusik: Peter von Poehl: "Korparna"



Bästa scenografi: Roger Rosenberg: "The Nile Hilton incident"



Bästa visuella effekter: Torbjörn Olsson, Alex Hansson: "Borg"



Bästa kortfilm: "Min börda"



Bästa dokumentärfilm: "Silvana - väck mig när ni vaknat"



Bästa utländska film: "The salesman"



Guldbaggens publikpris: "Sameblod"



Hedersguldbaggen: Stig Björkman



Gullspiran: BUFF filmfestival



Årets nykomling: Rojda Sekersöz