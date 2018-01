Hör Mellovinnaren Anna Bergendahl om tuffa tiden

Efter att ha gjort en audition framför Idoljuryn 2008 slutade hon sen femma i tävlingen. Därefter vann hon Melodifestivalen med låten "This is my life".

Men framgången hade en baksida.

– Jag har haft en tuff period där jag tappat suget efter att hålla på med musiken. Med stor press på mig med läkarstudier samtidigt som min pappa blev sjuk, blev det för mycket för mig med panikångestattacker, säger Anna Bergendahl till P4 Sörmland.

– Men efter att ha gått i terapi på campus har jag börjat få tillbaka skriv- och sångglädjen, säger hon.

