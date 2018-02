Dags att skicka din låt till P4 Nästa

P4 Nästa är Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för låtskrivare, artister och ny musik. Tävlingen vänder sig till både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige.

Vinnaren av P4 Nästa spelas regelbundet i Sveriges största radiokanal P4.

Förra årets vinnare Stiko Per Larsson vann P4 Nästa 2017 och under förra året spelades hans vinnande tävlingsbidrag Kumpaner över 1200 gånger i P4.

Från 1 mars till och med 4 april 2018 kan du skicka in din nyskrivna och nyinspelade låt till tävlingen.

För finallåtarna väntar radiospelningar i Sveriges största radiokanal P4 och vinnarbidraget får även en utmanarchans på Svensktoppen.

P4 Nästa har genomförts sedan 2008, från början under namnet Svensktoppen nästa. Förra året kom det in över 770 tävlingsbidrag till P4 Nästa och genom åren har över 8 000 låtar skickats in.