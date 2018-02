Just nu: Flera fall med motståndskraftiga bakterier på Nyköpings lasarett

Nyköpings lasarett kommer nu att kalla alla personer som riskerar att ha smittats, till provtagning - runt 150 personer. Planerade operationer kommer att skjutas fram, enligt landstinget.

- VRE är därför en anmälningspliktig och smittspårningspliktig diagnos enligt Smittskyddslagen och vi har startat smittspårning och fastställt att bakterien kommit till Nyköpings lasarett via en patient som överförts hit från ett sjukhus i ett annat län, säger Mikael Stenhem.



VRE smittar genom direkt eller indirekt kontakt, via händer och ytor som ofta vidrörs, främst på toalett-badrum men också till exempel lysknappar, ledstänger, handtag. För att man ska bli bärare måste VRE komma in via munnen.

- Det här påverkar hela verksamheten på Nyköpings lasarett, säger Maria Söderkvist, divisionschef Medicinsk Service. Den närmaste tiden kommer vi att prioritera akut sjuka patienter som behöver slutenvårdens resurser medan till exempel planerade operationer kommer skjutas fram. Det är viktigt att inte skapa överbeläggning då det innebär ökad risk för smittspridning. Vi kommer att hantera situationen med dagliga avstämningsmöten.



– Tidigare har endast enstaka fall av VRE, utan spridning, anmälts i Sörmland, berättar Mikael Stenhem.