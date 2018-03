Brukare låstes in i flera års tid inom omsorgen i Nyköping

Det har division social omsorg kommit fram till. Bakgrunden är att en person på ett gruppboende i Nyköping under många år låsts in i sin lägenhet av personal under vissa tider på dygnet, och det utan möjlighet att kalla på uppmärksamhet om personen ville komma ut.

Nyköpings kommun har gjort en anmälan enligt Lex Sarah - om allvarligt missförhållande. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Arbetsmetoden har enligt anmälan, inte dokumenterats i journal under de senaste åren, och det saknas dokumenterat samtycke att låsa in personen.

Det är dock oklart om den enskilde drabbats av negativa konsekvenser av arbetsmetoden. Däremot är det klarlagt att brister i verksamheten gjort att arbetsmetoden har kunnat användas under många års tid.

Division social omsorg skriver i sitt beslut att risken för upprepning i den aktuella verksamheten bedöms vara liten eftersom samtlig personal och enhetschefen känner till de regler som gäller och har infört ett arbetssätt för att säkerställa att otillåtna begränsningsåtgärder inte används.

Liknande händelser har dock hänt tidigare och skulle kunna hända igen inom andra delar av vård- och omsorgen i kommunen eftersom organisationen inte tidigare har tagit tillvara på de lärdomar som finns i tidigare lex Sarah-utredningar.

Det har funnits en kunskapsbrist hos personal och enhetschefer. Därför är slutsatsen att det behövs utökad utbildning om de regler som gäller vad gäller skydds- och tvångsåtgärder och dokumentation, enligt kommunen.