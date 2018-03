Nu i P4: Dusky Fields bubblar på Sörmland Topp 5

Ny etta på Sörmland Topp 5: Nyköpingsartisten Sofi Ek med egenkomponerade låten Rum för själen.

Lämnar listan gör Eskilstunaduon Two of Us efter en vecka på listan med låten A New Song. Utmanar låtarna på listan gör Eskilstunatrion, Dusky Fields, med låten Low Tide.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

Rösta: Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:00 och avslutas tisdag midnatt.