Just nu: 250 tågresenärer evakueras från trasigt tåg

Runt 250 passagerare på det trasiga tåget har fått evakueras till ett annat tåg på väg till Göteborg. De som ska till Karlstad och Oslo får kliva av i Katrineholm och där sätts bussar in, enligt SJ.



På grund av det här påverkas även tågtrafik via Katrineholm, med förseningar. Det blir stopp i tågtrafiken mellan Gnesta och Flen under evakueringen.

När det trasiga tåget kan flyttas på finns ingen prognos för tillfället, så ett spår kan bara användas under tiden, enligt Trafikverket.