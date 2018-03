Polisens ledningscentral läggs ned i sommar

– Många små ledningscentraler har svårt att klara av händelser när det blir ett hårt tryck på verksamheten, säger Thomas Redlund.

Polismyndigheten hoppas att en större regional ledningscentral med mer resurser, andra arbetssätt och ledning ska göra att polisen kan hantera särskilda- och prioriterade händelser på ett bättre, snabbare och mer enhetligt sätt.

En del ärenden som idag hanteras av LKC i Sörmland ska läggas ut på lokalpolisområdena vilket ska avlasta ledningscentralen.

– Genom renodlingen blir vi snabbare och vassare på att svara på det som är högprio. Man kan kapa svarstiderna på det som är riktigt akut, säger Thomas Redlund, chef för länskommunikationen i Sörmland.

En kritik från poliser P4 Sörmland pratat med är att regionaliseringen innebär en risk att polisen tappar lokalkännedomen.

Men den risken försöker polisen förebygga genom att poliser har ansvar för olika geografiska områden, Sörmland, Östergötland och Jönköping som utgör polisens östra region.

Poliser får också kompetensutveckling.

– Personal kommer upp hit och jobbar innan vi släcker ner. Vi kommer vara extra noga med att man ställer frågan vilken ort det rör sig om när en person ringer in och man lägger in så kallade alias på en adress. Om den kallas något i folkmun, men att den officiella adressen är något annat, så lägger vi in det så att man får träff.