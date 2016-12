King Caan firar jul med färskt kontrakt

Det går undan för Jönköpingsbandet King Caan. Samarbetet mellan Alexander Cederquist Svensson och Arvid Nilsson startade i maj och sedan dess har framgångarna kommit snabbt.

– Det har hänt otroligt mycket på den här korta tiden.

Alexander och Arvid berättar i P4 Jönköping hur deras samarbete började med "en flirt på gymmet".

– Vi har väl alltid vetat vem den andra är, men vi tog oss inte modet att gå fram och ta kontakt.

Redan efter ungefär en månad släppte duon sin första singel, "Check this out now". Senare var de med i P3:s Osignat, och efter det hörde flera skivbolag av sig.

– Flera aktörer hörde av sig till oss men det var ett bolag som framför allt visade framfötterna och hade det vi ville ha.

Nu har King Caan skrivit på ett kontrakt med ett av världens största bolag, Linc music / Sony music. Hör deras tankar kring det i ljudspelaren ovan.