Stillastående tåg: Länstrafiken hotar med vite

Under hösten har länstrafiken haft stora problem med tågen. Totalt har länstrafiken tio krösatåg och under höstmånaderna har mellan två och tio tåg stått still varje vecka enligt Länstrafiken.

Det här är inte acceptabelt enligt Länstrafiken och i ett brev hotar man nu med vite och att inte förlänga kontraktet med Bombardier Transportation som sköter service och underhåll av tågen, om situationen inte förbättras.

– Vi har bokat in ett möte där vi ska diskutera hur vi ska gå vidare, säger Carl Johan Sjöberg är trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Det handlar om olika tekniska problem och dessutom genomförs just nu tungt underhåll, det säger Fredrik Nordström som är vice VD på Bombardier Transportation.

Han säger också att man har kontakt med länstrafiken för att lösa problemen.

Vi jobbar aktivt med det här och tittar igenom vår organisation för att säkerställa en bättre tillgänglighet.

När tror du att felen är tillrättade?

– Generellt ser vi en ökad tillgänglighet av fordon de närmaste månaderna.

Men det blir inte full kapacitet?

– Vi kommer ha några fler fordon avställda än kontraktet säger, säger Fredrik Nordström.