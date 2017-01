Första testet: kirurgen slipper skära med ny metod

- Det är ju jättestort att man når och kan operera organ via munnen utan att göra några snitt, säger Greger Olsson, sektionsledare för övre gastro vid Region Jönköpings län.

Den nya metoden, som användes för första gången i länet för några veckor sedan, används bland annat vid galloperationer och ingrepp i bukspottskörteln. Istället för att skära upp magen från utsidan, går man in via munnen på patienten, en gastroskopi, med ett slangliknande instrument som har en kamera och ett verktyg i toppen som skär ett litet hål i magsäcken. Sedan förs en liten nät-tunnel (se bild) in i hålet i magsäcksväggen och in i gallan och så kan man operera därifrån.

Därför är metoden så bra för patienten: hör Greger Olsson berätta mer i ljudklippet här ovanför!

Eftersom magsäcken bara ligger några millimeter från gallan men även andra viktiga organ i magen, är det en mycket smidigare väg in för flera operationer. Man kan gå in flera gånger genom samma tunnel och patienten känner ingenting av det.

Greger Olsson tror nu på en spridning av metoden över länet och att den blir betydligt mer frekvent framöver, särskilt för äldre och nedsatta personer.