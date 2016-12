Ska du ghosta medan du går på pokenad?

Varje år presenterar Språkrådet ett flertal nya ord som blivit allmänt vedertagna i det svenska språket.

Språkrådet påpekar att de inte godkänner ord - eller för in nya ord - det kan bara språkbrukarna själva göra genom att använda dem.

Bland de 40-talet nya ord som presenterades i dag hittas bland annat "ghosta" och "pokenad".

Här nedan hittar du en lista på de fem, enligt P4 Jönköping, mest udda nya orden och dess förklaring.

Dylanman

Man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl:

”Om essensen av det manliga egot vore en typ så vore det en Dylanman. Som vi kvinnor inte bara förväntas stå ut med, utan dessutom antas vara omåttligt fascinerade och betagna av. För vi lär oss redan tidigt att pojkarna i klassen alltid har något viktigt att berätta. Och om det görs med en gitarr i famnen måste man lyssna andäktigt. En manlig konstnärssjäl får aldrig såras. Aldrig visas ointresse.Då är man en bitch som inte fattat” (Metro 14 oktober 2016).

Ghosta

Göra slut med någon genom att sluta ge ifrån sig livstecken:

”Skådespelerskan Charlize Theron, 40, talar ut om separationen från Sean Penn, 55.Den gick nämligen inte till som media rapporterat, säger hon bestämt. Det sägs att hon ”ghostade” honom vilket betyder att man oförklarligt slutar svara på samtal eller sms och drar sig undan” (Svensk Damtidning 14 april 2016).

Mukbang

Internetsändning där någon äter och samtidigt talar med sin publik:

”Mukbang är en trend som startade i Sydkorea. Det är människor som spelar in sig själva när de äter och pratar med kameran” (Eskilstuna-Kuriren 2 april 2016).

Pokenad

Promenad där man spelar Pokémon Go:

”Luleås första pokenad ägde rum i lördags, med ett hundratal ivriga deltagare som gick staden runt i jakten på små, virtuella monster i mobilerna” (Norrbottens-Kuriren 8 augusti 2016). Pokenad är ett teleskopord, bildat till Pokémon och promenad.

Fomo

Oro för att missa något särskilt intressant eller roligt:

”Den självklara följden av fomo är att vi blir i det närmaste livrädda för att fatta aktiva beslut, eftersom alternativen känns oändliga. Ibland handlar det om banala saker som att vi aldrig kommer oss för att tacka ja till vännernas midsommarfest eftersom någon roligare inbjudan snart kan dyka upp på Facebook” (Damernas Värld 21 juni 2016). Fomo är en akronym för fear of missing out. Motsatsen är jomo, joy of missing out.

Hör Frida Boklund, regionchef för organisationen Företagarna, förklara flera av de nya orden i ljudspelaren i toppen av sidan.