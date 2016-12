Så fixar du den ultimata nyårsfesten

Ho har fixat fester i Asien, Kanada och Bahamas. Fancy Alexandersson vet vilken krydda som krävs för att sätta extra färg på festen. Inför nyår ger hon sina allra bästa tips för den ultimata festen.

1. Boom och Bang!

FYRVERKERIER! Det är ett måste! Ordna egna eller se till att vara på ett ställe med utsikt över andras fyrverkerier. Det är vackert och inspirerande för en nystart av det kommande året. Låt dig svepas med i tankar och önskningar.

2. Äkta vara ska det vara.

Använd riktiga glas istället för plastglas att skåla med. Det ger en mycket lyxigare känsla och bättre smak av champagnen.

Har du inte tillräckligt många glas i samma design går det bra att "mix and match". Tricket är att blanda dem väl och få en enhetlig röra. För att få det enhetligt kan man hänga likadana pappersskyltar vid botten på alla glasen med namn, motiverande ordspråk eller utmaningar.

3. Skimmer och glans!

Dekorera med saker som glittrar och i metall-färger såsom silver, brons och guld för att få den ultimata nyårsatmosfären. Med hjälp av juldekorationerna och ljusslingor kan man få det fint med det man redan har. Fyll ett par vaser med fina julgranskulor och ställ på bordet. Man kan också linda en ljusslinga som löpare över bordet. Håll dig till totalt en dominant färg att blanda med två mer diskreta färger (inklusive svart och vit) så kommer det bli stilrent. T.ex. Marinblå med silver och svart eller guld med vitt och ros'eguld. Fyll även hela stället med levande ljus inomhus och marschaller utomhus. Bokstavligen överallt! Enkelt knep för att få Wow-effekt!

4. "Say cheeeeeeeese!"

Underhåll gäster genom att ha en fotostation och ta fina/roliga bilder. Skoja till det och ta bild både före och efter klockslaget på alla gäster. Folk älskar att ta selfies och gruppbilder som de kan dela med sig på sociala medier. Det kan vara något enkelt. En pall framför en blank vägg. Gästerna får föreviga hur fint uppklädda de är och har de inte egen rekvisita, ordna nyårsglasögon, pom-poms, glitterboa, konfetti att slänga upp mm. Är det en större fest kan det vara värt att ha en person som är mingelfotograf under hela kvällen.

5. Better safe than sorry

Planera i förtid och arrangera med dina gäster hur de bäst kommer hem i säkert förvar. Nykter skjuts, taxi eller sova över. En lyckad fest är att veta att alla hade en underbar tid och avslutade natten tryggt.