Fira in det nya året med P4 Jönköping

Medarbetarna på P4 Jönköping har själva fått lägga in sina favorit-nyårslåtar på spellistan. Se nedan för att se vem som valt vilken låt.

Hasse Pettersson: I´m so Excited – The pointer Sisters

Magnus Nilsson: Can´t stop the feeling – Justin Timberlake

Karin Selldén: Uprising – Muse

Emma Johansson: Take me to your haven – Charlotte Nilsson

Rebecka Montelius: My house – Flo Rida

Peter Olsson: Layla – Derek & The Dominos

Peter Jernberg - Final Countdown – Europe

Pernilla Arvidsson: Happy New year – Abba

Alexandra Letterfors: Girls just want to have fun – Cyndi Lauper och I wanna dance with somebody – Whitney Houston

Malte Nordlöf: It was a very good year – Frank Sinatra

Maria Rymell: Sing hallelujah – Dr Alban

Josefine Koca: Boom, boom, boom, boom – Vengaboys

Petra Levinson: Don´t be so shy – Imany

Jozo Glavas: I Giardini di marzo – Lucio Battisti och Hero - Enrique Iglesias