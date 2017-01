Håller du ditt nyårslöfte?

De flesta har väl stått där efter tolvslaget med ett halvt glas bubbel i handen och plötsligt hört sig själva säga: i år lovar jag att...

Det är sannolikt många som glömmer löftet ganska omgående, men hur många tar det på allvar, hur många klarar av att uppfylla det och vad är det egentligen folk lovar sig själva?

Det är frågorna som forskare vid universiteten i Stockholm och Linköping ska ta reda på.

– Jag ska sluta dricka läsk, det är för mycket sött och man får i sig så mycket annat skit, säger Urban Prytz från Skara som P4 Jönköping träffar på A6 köpcenter under nyårshelgen.

– Jag har klarat att sluta snusa och varit snusfri åtta år nu, fortsätter han.

Fler röster om vilka nyårslöften man ger kan du lyssna på i ljudet ovan!

Enligt en Sifoundersökning med några år på nacken svarade en tredjedel av kvinnorna att de skulle börja äta hälsosammare, var femte man ville börja träna, men så många som 45 procent svarade "övrigt". Vad som samlats under den rubriken vill forskarna gärna ta reda på och det har redan börjat droppa in indikationer, enligt forskningsledaren Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

– Det som är vanligt nu är att inte titta ner i mobilen när man pratar med sina barn. Det har inte funnits tidigare, men nu har det, som väl bör kallas mobilhyfs, börjat dyka upp.

Utöver vad folk lovar, vill forskarna undersöka hur löftena formuleras.

– Vi tror det har betydelse för utgången om det är slarvigt formulerat eller noga genomtänkt.

Ett väl formulerat och genomtänkt nyårslöfte ökar alltså chanserna för framgång, men det finns även andra tips för den som verkligen tar det på allvar.