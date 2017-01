HV höll undan i Karlskrona

Spänningen var total men HV71 kunde hålla undan och vann med 3-2.



Årets första match på hemmaplan blev till en publikfest eftersom Karlskrona kunde räkna in säsongens näst bästa publiksiffra, 5 004.



Karlskrona kom till spel med papper på att man är svåra att göra mål på då man inför matchen, tillsammans med serieledande Frölunda, var det lag som släppt in minst antal mål i SHL. HV71 verkade dock inte ha tagit notis om detta då Ted Brithén redan efter 1.37 prickade in ledningsmålet.



Hett och fartfyllt



Den första perioden var i publikens smak. Fartfylld ishockey med många målchanser och heta känslor efter varje avblåsning. Men Brithéns mål blev periodens enda.



Andra perioden innebar en nedgång i intensitet och tempo, men HV71 var fortsatt det bättre laget. Och utdelningen kom. Anton Bengtsson satte tvåan efter att ha fått pucken till skänks efter ett misslyckat uppspel av Karlskrona. Kort senare kom 3-0 då Simon Önnerud blev märkligt omarkerad framför mål och hade all tid i världen till att ställa in siktet.



I det läget var ett mål det enda Karlskrona behövde för att få lite tro på matchen. Och så blev det när Daniel Gunnarsson var sist på pucken efter bra spel i powerplay.



Karlskronas nästa powerplay blev lika lyckosamt. Den här gången hette målskytten Alexander Deilert och det var match igen.



Straff i stolpen



Kort senare hade Karlskrona en tilltänkt kvitteringspuck inne i mål, men efter en lång videogranskning dömdes det bort då målburen var ur sitt läge innan pucken passerade linjen.



Nästa stora chans kom med fem minuter kvar att spela då Karlskrona tilldömdes ett straffslag. Alexander Bergström var nära att kvittera men sköt stolpe ut.

HV71 höll undan och har aldrig tappat poäng i Karlskrona.