Så får du skattepengarna redan till påsk

Med hjälp av ny teknik kan du från och med i år redan få skatteåterbäringen till påsk. Det du behöver göra är att skaffa dig en digital brevlåda.

– De flesta har redan digitala brevlådor, alltså mejl. Det här är en motsvarighet fast du är tvungen att logga in med e-legitimation, det blir alltså säkrare och man vet att det är just du som loggar in, säger Johan Schauman på Skatteverket.

Detta innebär att myndigheter kan skicka breven digitalt istället och därmed kan man få skatteåterbäringen redan till påsk. Systemet är också säkrare.

– Självklart finns det alltid risker med allt. Men vi vill använda tekniken till att göra vardagen enklare. Enligt undersökningar så vill folk ha enkelhet, om saker tar lång tid så sjunker motivationen, till exempel den till skatteåterbäringen, säger Johan Schauman.

Lyssna antingen i ljudet ovan för att få höra mer hur du gör. Eller gå in på den här länken.