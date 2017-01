Andra segern mot Rögle på två dagar för HV71

-Vi gör ingen bra förstaperiod, men sen händer det nåt. Det smäller till ordentligt. Skönt när puckarna trillar in, bara se till att njuta, sade HV:s Simon Önerud till C More Hockey.

Fyra mål på knappa nio minuter innebar att HV71 gick från 1-2 till 5-2 och Rögle var ett slaget lag.

Rögle-tränaren Anders Eldebrink var rejält besviken efteråt.

-Vi hittar vägar att förlora, det är så synd. Vi kommer igen, och har mycket chanser på slutet. Men det är de små marginalerna vi har emot oss, sade Eldebrink till C More Hockey.

HV71-Rögle 5-3 (0-1, 5-1, 0-1)

Första perioden: 0-1 (17.59) Ludvig Rensfeldt (Jack Connolly, Edwin Hedberg).

Andra perioden: 1-1 (6.09) Ted Brithén (Simon Önerud, Filip Sandberg) spel fem mot fyra, 1-2 (10.10) Filip Karlsson (Bryan Lerg, Ludvig Claesson), 2-2 (11.14) Kristofer Berglund (Christoffer Törngren, Christoffer Persson), 3-2 (13.49) Simon Önerud (Kristofer Berglund, Christoffer Persson), 4-2 (14.02) Kevin Stenlund (Christoffer Törngren, Oscar Sundh), 5-2 (19.44) Mattias Tedenby str.

Tredje perioden: 5-3 (12.14) Ludvig Claesson (Jack Connolly, Sebastian Collberg) spel fem mot fyra.

Skott: 39-16 (9-2, 22-6, 8-8).

Utv, HV71: 6x2, 1x10. Rögle: 6x2, 1x10.

Domare: Mikael Sjöqvist, Karlstad, och Daniel Winge, Leksand.

Publik: 6 586.