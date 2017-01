Löfstedt del i rutinerat VM-gäng

Det är ett rutinerat gäng som får spela VM på hemmaplan - mästerskapen avgörs i Sandviken 29 januari till 5 februari. Medelåldern på "gubbarna" är 31,4 år.

En av de som får packa bandy-trunken är Vetlandas mittfältare Johan Löfstedt. Däremot ställs anfallaren Joakim Andersson utanför, han får sitta kvar som reserv i Vetlanda.

Truppen innehåller en hel del väntade namn, men också ett par nygamla spelare. Villa Lidköpings Daniel Andersson tackade för sig i landslaget efter VM-finalförlusten i Chabarovsk 2015, nu är han tillbaka i blågult. Även Bollnäsanfallaren Patrik Nilsson är med i landslaget för första gången sedan VM 2015.

Truppen till bandy-VM

Målvakter: Andreas Bergwall, 42 år, Västerås, Joel Othén, 31 år, Sandviken.

Backar/halvor: Andreas Westh, 39 år, Bollnäs, Per Hellmyrs, 33 år, do, Martin Johansson, 29 år, Villa Lidköping, Linus Pettersson, 29 år, Sandviken, Hans Andersson, 34 år, Edsbyn, Erik Säfström, 28 år, Neftyanik, David Pizzoni Elfving, 31 år, Hammarby.

Mittfältare: Daniel Berlin, 29 år, Bollnäs, Jesper Eriksson, 33 år, Villa Lidköping, Daniel Mossberg, 35 år, Sandviken, Johan Löfstedt, 30 år, Vetlanda, Adam Gilljam, 26 år, Hammarby.

Anfallare: Erik Pettersson, 21 år, Sandviken, Christoffer Edlund, 29 år, do, Daniel Andersson, 33 år, do, Patrik Nilsson, 34 år, Bollnäs.